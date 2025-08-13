Резиденцию Путина охраняют 12 позиций ПВО, лишь в пять раз меньше, чем Москву: фото, карта

В основном речь идет о системах "Панцирь", установленных на башни вокруг Валдая

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае окружили 12 позициями противовоздушной обороны, заявляет российская служба американской Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки.

В основном речь идет о системах "Панцирь", установленные на башни:

Фото: Радио Свобода

Информацию о них вокруг Валдайской резиденции медиа начало собирать в конце 2024 года. О 12 точках ПВО вокруг объекта свидетельствуют новые спутниковые снимки российской компании "Яндекс" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала", отмечает РС.

Скриншот: Радио Свобода

12 позиций вокруг Валдая – это лишь в пять раз меньше того количества точек ПВО, которое медиа, с помощью OSINT-энтузиастов, обнаружила с 2022 года в Москве и Московской области, население которых составляет более 20 млн человек.

В феврале 2023-го российское "оппозиционное" медиа Проект заявляло, что рядом с резиденцией Путина на Валдае специально построили дом для Алины Кабаевой, а также провели к нему отдельную железнодорожную ветку.

Евросоюз, внедряя санкции против Кабаевой, указывал, что та имеет тесные связи с диктатором. В медиа заявляли, что она является неофициальной женой Путина. Бывшая гимнастка, сейчас она возглавляет Национальную медиа группу – пропагандистский холдинг РФ.