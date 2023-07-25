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РФ, окрім Києва, атакувала "шахедами" кілька областей України. Є прильоти та збиття — зведення

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 08:50
РФ, окрім Києва, атакувала
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували кілька областей України дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 25 липня. Про це повідомили глави обласних військових адміністрацій.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, в регіоні зафіксовано три прильоти — два ударні безпілотники влучили в поля, ще один — у порожній сільськогосподарський ангар. Обійшлося без потерпілих та пожеж.

На Житомирщині постраждав інфраструктурний об'єкт, заявив голова ОВА Віталій Бунечко. Усі служби працюють.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав про знищення одного "шахеда" над областю.

На Сумщині протиповітряна оборона також збила дрон іранського виробництва.

Київська область зазнала чергового нальоту БпЛА ворога, в одній із громад через падіння уламків у полі загорілася трава. Пожежу було ліквідовано, постраждалих та прильотів немає.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що всі Shahed було збито на підльоті до столиці.

  • У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
  • Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
  • Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

Читайте також: Одеса. Росіяни знищили Спасо-Преображенський собор, приліт у Будинок вчених  відео, фото

Дмитро Гриниченко
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