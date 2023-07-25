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РФ, кроме Киева, атаковала "шахедами" несколько областей. Есть прилеты и сбивания — сводка

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 08:50
РФ, кроме Киева, атаковала
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали несколько областей Украины дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 25 июля. Об этом сообщили главы областных военных администраций.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, в регионе зафиксировано три прилета — два ударных беспилотника попали в поля, еще один — в пустой сельскохозяйственный ангар. Обошлось без потерпевших и пожаров. 
В Житомирской области пострадал инфраструктурный объект, заявил глава ОВА Виталий Бунечко. Все службы работают.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин написал об уничтожении одного "шахеда" над областью.

В Сумской области противовоздушная оборона также сбила дрон иранского производства.

Киевская область подверглась очередному налету БпЛА врага, в одной из общин из-за падения обломков в поле загорелась трава. Пожар был ликвидирован, пострадавших и прилетов нет.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что все Shahed были сбиты на подлете к столице.

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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Дмитрий Гриниченко
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