РФ зруйнувала "Ашан" у Кривому Розі. Кислиця: Продовжує працювати в Росії та платити Путіну

Кислиця заявив, що "Ашан" і далі працює в Росії та сплачувати податки окупантам, попри руйнування магазину у Кривому Розі

Сергій Кислиця (Фото: ООН)

У Кривому Розі під час ракетного удару росіян вранці 8 січня було зруйновано торговий центр "Ашан". Посол України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що мережа продовжує працювати в РФ і сплачувати податки до скарбниці країни-окупанта. Про це він написав X(Twitter).

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За його словами, диктатор Володимир Путін використовує гроші від "Ашана", зокрема, для ударів по цивільних об'єктах в Україні.

"Ашан" зруйновано Путіним в Україні. Поки що є прибуток, навіть якщо він пахне кров'ю", — заявив Кислиця.

Він зазначив, що більша частина "Ашана" належить сім'ї Мюльє, яка є однією з найбільш непублічних бізнес-династій у світі.

"Протягом майже 70 років, покоління за поколінням, вони прагнули залишатися невидимими, прихованими від сторонніх очей та цікавості, породжуючи ілюзії та домисли. Їх девіз: "Шум не приносить користі, а доброта не робить шуму". Судячи з усього, коли ракета Путіна оплачена коштом податків, зібраних у Росії, влучає в "Ашан", що належить родині Мюльє, виникає великий шум", — підкреслив дипломат.

Вранці 8 січня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Хмельницькій області внаслідок удару є прильоти, заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заявив про одного загиблого. У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилося 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження та постраждалі в Новомосковську.

Головком ЗСУ Залужний заявив, що Росія атакувала Україну "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-101, "Іскандерами" та Х-31, відомо про 33 прильоти. Балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Раніше президент Зеленський закликав країни-партнери України швидко рухатися до розробки правової бази використання заморожених російських активів на користь України.

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