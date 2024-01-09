РФ разрушила "Ашан" в Кривом Роге. Кислица: Продолжает работать в России и платить Путину

Кислица заявил, что "Ашан" продолжает работать в России и платить налоги оккупантам, несмотря на разрушение магазина в Кривом Роге

Сергей Кислица (Фото: ООН)

В Кривом Роге во время ракетного удара россиян утром 8 января был разрушен торговый центр "Ашан". Посол Украины в ООН Сергей Кислица указал, что сеть продолжает работать в РФ и платить налоги в казну страны-оккупанта. Об этом он написал X (Twitter).

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По его словам, диктатор Владимир Путин использует деньги от "Ашана", в том числе, для ударов по гражданским объектам в Украине.

"Ашан" разрушен Путиным в Украине. Пока есть прибыль, даже если она пахнет кровью", — заявил Кислица.

Он отметил, что большая часть "Ашана" принадлежит семье Мюлье, которая является одной из наиболее непубличных бизнес-династий в мире.

"На протяжении почти 70 лет, поколение за поколением, они стремились оставаться невидимыми, скрытыми от посторонних глаз и любопытства, порождая иллюзии и домыслы. Их девиз: "Шум не приносит пользы, а доброта не производит шума". Судя по всему, когда ракета Путина, оплаченная за счет налогов, собранных в России, попадает в "Ашан", принадлежащий семье Мюлье, возникает большой шум", — подчеркнул дипломат.

Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты, заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил об одном погибшем. В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, есть повреждения и пострадавшие в Новомосковске.

Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия атаковала Украину "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-101, "Искандерами" и Х-31, известно о 33 прилетах. Баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Ранее президент Зеленский призвал страны-партнеры Украины "быстро двигаться" к разработке правовой базы использования замороженных российских активов в пользу Украины.

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