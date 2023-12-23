Росія атакує ударними дронами: у Дніпропетровській області вже збили чотири

Росія атакує ударними дронами: у Дніпропетровській області вже збили чотирионовлено
Ввечері 23 грудня Росія влаштувала чергову атаку "шахедами". Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, посилаючись на дані Повітряного командування "Схід", повідомив про чотири збитих безпілотники.
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Сили протиповітряної оборони збили по одному ворожому дрону у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – у Синельниківському районі.
Станом на 22:22 повітряну тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Запорізькій областях.
ОНОВЛЕНО О 23:20. Тривога через загрозу ударних дронів наразі тільки у Вінницькій і Хмельницькій областях.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізно ввечері 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.
- Ввечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.