Росія атакує ударними дронами: у Дніпропетровській області вже збили чотири

Влаштування вечірніх атак "шахедами" вже є "традиційним" для окупантів

Ввечері 23 грудня Росія влаштувала чергову атаку "шахедами". Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, посилаючись на дані Повітряного командування "Схід", повідомив про чотири збитих безпілотники.

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Сили протиповітряної оборони збили по одному ворожому дрону у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – у Синельниківському районі.

Станом на 22:22 повітряну тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

ОНОВЛЕНО О 23:20. Тривога через загрозу ударних дронів наразі тільки у Вінницькій і Хмельницькій областях.