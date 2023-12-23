Россия атакует ударными дронами: в Днепропетровской области уже сбили четыре
Вечером 23 декабря Россия устроила очередную атаку "шахедами". Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, ссылаясь на данные Воздушного командования "Восток", сообщил о четырех сбитых беспилотниках.
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Силы противовоздушной обороны сбили по одному вражескому дрону в Днепровском и Криворожском районах. Еще два – в Синельниковском районе.
По состоянию на 22:22 воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Поздно вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.
- Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожила ПВО.