Россия атакует ударными дронами: в Днепропетровской области уже сбили четыре

Вечерние атаки "шахедами" уже являются "традиционными" для оккупантов

Шахеди (Фото - Сергій Наєв Telegram)

Вечером 23 декабря Россия устроила очередную атаку "шахедами". Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, ссылаясь на данные Воздушного командования "Восток", сообщил о четырех сбитых беспилотниках.

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Силы противовоздушной обороны сбили по одному вражескому дрону в Днепровском и Криворожском районах. Еще два – в Синельниковском районе.

По состоянию на 22:22 воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях.