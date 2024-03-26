Росія намагається знайти слабкі місця в ППО та дестабілізувати ситуацію всередині країни – ПС

Ілля Євлаш (Фото: Instagram)

Російська армія зменшила інтервали між атаками на Україну, оскільки намагається знайти слабкі місця в українській системі протиповітряній обороні. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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За даними Євлаша, ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти, а це пов'язано з різними факторами та чинниками.

Речник Повітряних сил зауважив, що росіяни постійно змінюють тактику.

"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", – зазначив Євлаш.

Він акцентував, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі, адже основна мета російської армії - це дестабілізувати ситуацію всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій.

"Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", – додав Євлаш.

За останні кілька днів Росія масовано обстрілювала регіони України ударними дронами та різними типами ракет. Зокрема, під час масованого ракетного удару Росії по Києву вранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей.

У Харкові після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня розпочалися відключення світла, через що у місті не лунала сирена, що оголошує повітряну тривогу, а в Дніпрі спостерігалися перебої з водопостачанням.

Після пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, половина дорожнього полотна є непридатною для руху транспорту, однак що стосується греблі, то загрози прориву немає.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. Того ж дня Росія здійснила ракетний удар по Одесі, внаслідок цього: троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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