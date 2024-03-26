Россия пытается найти слабые места в ПВО и дестабилизировать ситуацию внутри страны – ВС

Илья Евлаш (Фото: Instagram)

Российская армия уменьшила интервалы между атаками на Украину, поскольку пытается найти слабые места в украинской системе противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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По данным Евлаша, враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты, а это связано с различными факторами и факторами.

Представитель Воздушных сил отметил, что россияне постоянно меняют тактику.

"В том числе враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО", – отметил Евлаш.

Он акцентировал внимание на том, что враг продолжит атаковать Украину и в дальнейшем, так как основная цель российской армии – это дестабилизировать ситуацию внутри страны, принудить Украину к нестандартным действиям.

"Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", – добавил Евлаш.

В последние несколько дней Россия массированно обстреливала регионы Украины ударными дронами и разными типами ракет. В частности, во время массированного ракетного удара России по Киеву утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей.

В Харькове после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались отключения света, из-за чего в городе не звучала сирена, объявляющая воздушную тревогу, а в Днепре наблюдались перебои с водоснабжением.

После повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, половина дорожного полотна непригодна для движения транспорта, однако что касается плотины, то угрозы прорыва нет.

В Киеве утром 25 марта прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. В тот же день Россия нанесла ракетный удар по Одессе, вследствие этого: трое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура.

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