Росія у відповідь на пропозицію припинення вогню вдарила ракетами й сотнею дронів – Зеленський

Росія блокує дипломатію, тому заслуговує на санкції та удари по військових об’єктах, заявив Володимир Зеленський

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Після переговорів у Стамбулі й пропозиції негайно припинити вогонь окупанти вчергове масовано атакували Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Протиповітряна оборона знешкодила 91 ворожу ціль.

Глава держави нагадав, що 23 липня на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь.

У відповідь окупанти завдали ударів по житлових будинках і "Привозу" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківської області, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донецькій, Сумській та Миколаївській областях.

Президент уточнив, що загалом було 103 дрони, більшість із яких – "шахеди", а також чотири ракети.

Він підтвердив, що у Харківській області через атаки загинуло троє людей. Ще понад 10 осіб поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах.

"Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах. Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала", – наголосив Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 12:10. Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило, що з 22:40 23 липня окупанти атакували Україну 103 дронами різних типів та чотирма крилатими ракетами "Іскандер-К".

Під атаку потрапили сім регіонів – Одеська, Черкаська, Сумська, Донецька, Харківська, Запорізька та Миколаївська області.

Станом на 11:30 протиповітряною обороною збито або подавлено одну крилату ракету та 90 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 дронів та трьох ракет у 11 локаціях, падіння збитих на шести локаціях.

Фото6 ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Увечері 23 липня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Росією.

Українську делегацію очолив Умєров. Він заявив, що Україна продовжує наполягати на припиненні вогню.