РФ в ответ на предложение прекращения огня ударила ракетами и сотней дронов – Зеленский
После переговоров в Стамбуле и предложения немедленно прекратить огонь оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства напомнил, что 23 июля на встрече в Стамбуле российской стороне вновь было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь.
В ответ оккупанты нанесли удары по жилым домам и "Привозу" в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковской области, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях.
Президент уточнил, что всего было 103 ударных дрона, большинство из которых "шахеды", а также четыре ракеты.
Он подтвердил, что в Харьковской области из-за атак погибли три человека. Еще более 10 человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах.
Он подтвердил, что в Харьковской области из-за атаки погибли три человека. Еще более 10 человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах.
"Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам. Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала", — подчеркнул Зеленский.
- Вечером 23 июля в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и Россией.
- Украинскую делегацию возглавил Умеров. Он заявил, что Украина продолжает настаивать на прекращении огня.
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