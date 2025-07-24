РФ в ответ на предложение прекращения огня ударила ракетами и сотней дронов – Зеленский

Россия блокирует дипломатию и потому заслуживает санкций и ударов по военным объектам, заявил Владимир Зеленский

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

После переговоров в Стамбуле и предложения немедленно прекратить огонь оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что 23 июля на встрече в Стамбуле российской стороне вновь было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь.

В ответ оккупанты нанесли удары по жилым домам и "Привозу" в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковской области, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях.

Президент уточнил, что всего было 103 ударных дрона, большинство из которых "шахеды", а также четыре ракеты.

Он подтвердил, что в Харьковской области из-за атак погибли три человека. Еще более 10 человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах.

Он подтвердил, что в Харьковской области из-за атаки погибли три человека. Еще более 10 человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах.

"Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам. Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала", — подчеркнул Зеленский.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Вечером 23 июля в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и Россией.

Украинскую делегацию возглавил Умеров. Он заявил, что Украина продолжает настаивать на прекращении огня.