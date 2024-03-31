Росія вивела всі ракетоносії із Криму, залишивши там лише "одного невдаху" – речник ВМС

Дмитро Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

На тлі успішної роботи Сил оборони по Чорноморському флоту РФ окупанти вивели із тимчасово окупованого Криму майже всі бойові одиниці, залишивши там лише ракетоносій "Циклон", який не випустив жодної ракети. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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"Основною силою, звісно, у них у Криму вважався флот. Зараз він фактично, можна сказати, чи не в повному складі Крим покинув <…> Я маю на увазі, що більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет, фактично всі перебазовані, окрім одного, вибачте, невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоч і вважається носієм крилатих ракет. Це я про "Циклон" зараз", – сказав речник ВМС.

Він зазначив, що так само перебазовані основні бойові одиниці, і окупанти залишили "якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просто нема де розмістити в пункті базування в Новоросійську".

"Звісно, там залишається певний склад, але найцінніші активи всі виведені, якщо брати саме кораблі", – додав Плетенчук.

26 березня Плетенчук повідомляв, що на ходу у Росії залишилося п'ять великих десантних кораблів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення було 13, а разом із викраденим українським кораблем "Костянтином Ольшанським" – 14.

Загалом за два роки повномасштабної війни Чорноморський флот Росії знищено або виведено з ладу на третину.



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