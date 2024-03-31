РФ вывела основные корабли из Крыма, оставив там только "одного неудачника" – спикер ВМС

Дмитрий Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

На фоне успешной работы Сил обороны по Черноморскому флоту РФ оккупанты вывели из временно оккупированного Крыма почти все боевые единицы, оставив там лишь ракетоноситель "Циклон", который не выпустил ни одной ракеты. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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"Основной силой, конечно, у них в Крыму считался флот. Сейчас он фактически, можно сказать, чуть ли не в полном ли состав Крым покинул <…> Я имею в виду, что большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного, извините, неудачника, до сих пор не запустившего ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Это я о "Циклоне" сейчас", – сказал спикер ВМС.

Он отметил, что так же перебазированы основные боевые единицы, и оккупанты оставили "если не тех, кого не жалко, то тех, кого, наверное, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске".

"Конечно, там остается определенный состав, но самые ценные активы все выведены, если брать корабли", – добавил Плетенчук.

26 марта Плетенчук сообщал, что на ходу у России осталось пять больших десантных кораблей, тогда как в начале полномасштабного вторжения было 13, а вместе с похищенным украинским кораблем "Константином Ольшанским" – 14.

В целом за два года полномасштабной войны Черноморский флот России уничтожен или выведен из строя на треть.



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