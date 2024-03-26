Зараз у Росії є п'ять великих десантних кораблів, на початку вторгнення мала 14 – ВМС ЗСУ

За даними ВМС, у російському строю залишається ще п'ять кораблів: "Орск", "Георгій Побідоносець", "Петр Моргунов", "Калининград" і "Королев"

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

На ходу в армії Росії залишилося п'ять великих десантних кораблів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення у них було 13, а разом із викраденим українським кораблем "Костянтином Ольшанським" – 14. Про це у коментарі для журналіста LIGA.net розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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Речник ВМС зауважив, що станом на зараз, Україна знищила чотири великих десантних кораблів Росії, а саме:

→ "Саратов" (знищений Україною 24 березня 2022 року в порту в Бердянську) ;

→ "Мінськ" (знищений ЗСУ 13 вересня 2023 року у сухому доці Севастопольського морського заводу);

→ "Новочеркаськ" (знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією);

→ "Цезар Куніков" (знищений Головним управлінням розвідки МО біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 14 лютого 2024 року.

За даними ВМС, у російському строю залишається ще п'ять кораблів: "Орск", "Георгій Побідоносець", "Петр Моргунов", "Калининград" і "Королев".

У ремонті, за даними Плетенчука, залишається п'ять: "Ямал", "Оленегорский горняк", "Азов", "Микола Фільченков" і "Костянтин Ольшанський".

За словами Плетенчука, перед початком повномасштабного вторгнення, в Азово-Чорноморському регіоні знаходилися сім великих десантних кораблів різноманітних проєктів. На початку вторгнення Російська Федерація завела ще шість – загальна сума склала 13.

"На той момент ми не рахували "Костянтина Ольшанського", який вони захопили в Криму 10 років тому, але з ним вже 14", – повідомив він.

24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

26 березня стало відомо, що Сили оборони завдали удару протикорабельною ракетою "Нептун" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський".

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