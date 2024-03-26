Зараз у Росії є п'ять великих десантних кораблів, на початку вторгнення мала 14 – ВМС ЗСУ
На ходу в армії Росії залишилося п'ять великих десантних кораблів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення у них було 13, а разом із викраденим українським кораблем "Костянтином Ольшанським" – 14. Про це у коментарі для журналіста LIGA.net розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
Речник ВМС зауважив, що станом на зараз, Україна знищила чотири великих десантних кораблів Росії, а саме:
→ "Саратов" (знищений Україною 24 березня 2022 року в порту в Бердянську) ;
→ "Мінськ" (знищений ЗСУ 13 вересня 2023 року у сухому доці Севастопольського морського заводу);
→ "Новочеркаськ" (знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією);
→ "Цезар Куніков" (знищений Головним управлінням розвідки МО біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 14 лютого 2024 року.
За даними ВМС, у російському строю залишається ще п'ять кораблів: "Орск", "Георгій Побідоносець", "Петр Моргунов", "Калининград" і "Королев".
У ремонті, за даними Плетенчука, залишається п'ять: "Ямал", "Оленегорский горняк", "Азов", "Микола Фільченков" і "Костянтин Ольшанський".
За словами Плетенчука, перед початком повномасштабного вторгнення, в Азово-Чорноморському регіоні знаходилися сім великих десантних кораблів різноманітних проєктів. На початку вторгнення Російська Федерація завела ще шість – загальна сума склала 13.
"На той момент ми не рахували "Костянтина Ольшанського", який вони захопили в Криму 10 років тому, але з ним вже 14", – повідомив він.
- 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.
- Крім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
- 26 березня стало відомо, що Сили оборони завдали удару протикорабельною ракетою "Нептун" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський".
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