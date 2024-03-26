Сейчас у РФ есть пять больших десантных кораблей, в начале вторжения имела 14 – ВМС ВСУ

По данным ВМС, в российском строю остается еще пять кораблей: "Орск", "Георгий Победоносец", "Петр Моргунов", "Калининград" и "Королев"

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

На ходу у армии России осталось пять больших десантных кораблей, тогда как в начале полномасштабного вторжения у них было 13, а вместе с похищенным украинским кораблем "Константином Ольшанским" – 14. Об этом в комментарии для журналиста LIGA.net рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Спикер ВМС отметил, что по состоянию на данный момент Украина уничтожила четыре крупных десантных кораблей России, а именно:

→ "Саратов" (уничтожен Украиной 24 марта 2022 года в порту в Бердянске);

→ "Минск" (уничтожен ВСУ 13 сентября 2023 в сухом доке Севастопольского морского завода);

→ "Новочеркасск" (уничтожен 26 декабря 2023 во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией);

→ "Цезарь Куников" (уничтожен Главным управлением разведки МО у побережья временно оккупированного Крыма 14 февраля 2024 года).

По данным ВМС, в российском строю остается еще пять кораблей: "Орск", "Георгий Победоносец", "Петр Моргунов", "Калининград" и "Королев".

В ремонте, по данным Плетенчука, остается пять: "Ямал", "Оленегорский горняк", "Азов", "Николай Фильченков" и "Константин Ольшанский".

По словам Плетенчука, перед началом полномасштабного вторжения, в Азово-Черноморском регионе находились семь больших десантных кораблей различных проектов. В начале вторжения Российская Федерация завела еще шесть – общая сумма составила 13.

"На тот момент мы не считали "Константина Ольшанского", который они захватили в Крыму 10 лет назад, но с ним уже 14", – сообщил он.

24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, был также подведен российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

26 марта стало известно, что Силы обороны нанесли удар противокорабельной ракетой "Нептун" по российскому кораблю "Константин Ольшанский".

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