Сейчас у РФ есть пять больших десантных кораблей, в начале вторжения имела 14 – ВМС ВСУ
На ходу у армии России осталось пять больших десантных кораблей, тогда как в начале полномасштабного вторжения у них было 13, а вместе с похищенным украинским кораблем "Константином Ольшанским" – 14. Об этом в комментарии для журналиста LIGA.net рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Спикер ВМС отметил, что по состоянию на данный момент Украина уничтожила четыре крупных десантных кораблей России, а именно:
→ "Саратов" (уничтожен Украиной 24 марта 2022 года в порту в Бердянске);
→ "Минск" (уничтожен ВСУ 13 сентября 2023 в сухом доке Севастопольского морского завода);
→ "Новочеркасск" (уничтожен 26 декабря 2023 во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией);
→ "Цезарь Куников" (уничтожен Главным управлением разведки МО у побережья временно оккупированного Крыма 14 февраля 2024 года).
По данным ВМС, в российском строю остается еще пять кораблей: "Орск", "Георгий Победоносец", "Петр Моргунов", "Калининград" и "Королев".
В ремонте, по данным Плетенчука, остается пять: "Ямал", "Оленегорский горняк", "Азов", "Николай Фильченков" и "Константин Ольшанский".
По словам Плетенчука, перед началом полномасштабного вторжения, в Азово-Черноморском регионе находились семь больших десантных кораблей различных проектов. В начале вторжения Российская Федерация завела еще шесть – общая сумма составила 13.
"На тот момент мы не считали "Константина Ольшанского", который они захватили в Крыму 10 лет назад, но с ним уже 14", – сообщил он.
- 24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- Кроме того, был также подведен российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
- 26 марта стало известно, что Силы обороны нанесли удар противокорабельной ракетой "Нептун" по российскому кораблю "Константин Ольшанский".
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