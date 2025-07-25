Росіяни вбили двох, поранили шістьох людей на Донеччині
На Донеччині через російські обстріли загинуло щонайменше дві людини, шестеро поранено. Про це повідомив керівник обладміністрації Вадим Філашкін.
За його даними, окупанти вдарили по чотирьох містах Донеччини:
→ у Покровську росіяни вбили 50-річного чоловіка, ще один постраждав;
→ у Мирнограді загинув 65-річний чоловік, в обох випадках загарбники атакували цивільних FPV-дронами;
→ Костянтинівку окупанти обстріляли з артилерії – чотири людини отримали важкі поранення, пошкоджено чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт;
→ Дружківку росіяни обстріляли двічі – поранено одну особу, пошкоджено 39 приватних будинків, лінію електропередач і газогін.
"На Донеччині вже давно немає безпечних місць! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", – наголосив керівник ОВА.
- Вдень у п’ятницю, 25 липня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по медичному закладу у Харкові – поранено 17 людей, у тому числі дитина.
- Президент Зеленський повідомив, що російські диверсанти малими групами до семи разів заходили у Покровськ, проте такі окупанти знищуються українськими захисниками.
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