Росіяни вбили двох, поранили шістьох людей на Донеччині

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

На Донеччині через російські обстріли загинуло щонайменше дві людини, шестеро поранено. Про це повідомив керівник обладміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, окупанти вдарили по чотирьох містах Донеччини:

→ у Покровську росіяни вбили 50-річного чоловіка, ще один постраждав;

→ у Мирнограді загинув 65-річний чоловік, в обох випадках загарбники атакували цивільних FPV-дронами;

→ Костянтинівку окупанти обстріляли з артилерії – чотири людини отримали важкі поранення, пошкоджено чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт;

→ Дружківку росіяни обстріляли двічі – поранено одну особу, пошкоджено 39 приватних будинків, лінію електропередач і газогін.

"На Донеччині вже давно немає безпечних місць! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", – наголосив керівник ОВА.