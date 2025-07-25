Россияне убили двух, ранили шестерых человек в Донецкой области
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли по меньшей мере два человека, шестеро ранены. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.
По его данным, оккупанты ударили по четырем городам Донецкой области:
→ в Покровске россияне убили 50-летнего мужчину, еще один пострадал;
→ в Мирнограде погиб 65-летний мужчина, в обоих случаях захватчики атаковали гражданских FPV-дронами;
→ Константиновку оккупанты обстреляли из артиллерии – четыре человека получили тяжелые ранения, повреждены четыре частных дома, две многоэтажки и инфраструктурный объект;
→ Дружковку россияне обстреляли дважды – ранен один человек, повреждены 39 частных домов, линия электропередач и газопровод.
"В Донецкой области уже давно нет безопасных мест! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", – подчеркнул руководитель ОВА.
- Днем в пятницу, 25 июля, россияне ударили управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Харькове – ранены 17 человек, в том числе ребенок.
- Президент Зеленский сообщил, что российские диверсанты малыми группами до семи раз заходили в Покровск, однако такие оккупанты уничтожаются украинскими защитниками.
Комментарии (0)