Російські дрони долетіли до Тернопільської області. Приліт по об'єкту інфраструктури

На одному з об'єктів інфраструктури у Кременецькому районі почалася пожежа після атаки "шахедів"

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російська армія атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 об'єкт інфраструктури у Кременецькому районі Тернопільської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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За словами чиновників, внаслідок удару почалася пожежа, яку ліквідували 19 одиниць техніки, 73 рятувальники та тактичний робот.

Загиблих та поранених немає.

У найближчому населеному пункті призупинили електро- та газопостачання, світло людям вже повернули, незабаром відновлять подання газу.

Створено штаб із ліквідації наслідків, усі служби працюють.

Влада просить мешканців не наближатися до місця атаки, поки тривають роботи з ліквідації наслідків.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 12 березня Сили протиповітряної оборони збили 17 із 22 "шахедів".

У ніч проти 9 березня російські війська атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, з яких українським захисникам вдалося збити 12.

У ніч проти 10 березня у Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі. Є відео.

Відео наслідків удару по Харкову в ніч проти 11 березня можна переглянути за посиланням.

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