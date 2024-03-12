Российские дроны долетели до Тернопольской области. Прилет по объекту инфраструктуры
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российская армия атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 объект инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

По словам чиновников, в результате удара начался пожар, который ликвидировали 19 единиц техники, 73 спасателя и тактический робот. 

Погибших и раненых нет.

В ближайшем населенном пункте приостановили электро- и газоснабжение, свет людям уже вернули, скоро восстановят подачу газа. 

Создан штаб по ликвидации последствий, все службы работают.

Власти просят жителей не приближаться к месту атаки, пока идут работы по ликвидации последствий. 

Ранее стало известно, что в ночь на 12 марта Силы противовоздушной обороны сбили 17 из 22 "шахедов". 

Читайте также: Россия ударила "шахедами" по Харькову и району Одессы. Есть прилеты и разрушения — детали

Кременецвойнатернопольская областькритическая инфраструктураShahed-136дроны-камикадзе