Российские дроны долетели до Тернопольской области. Прилет по объекту инфраструктуры

На одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе начался пожар после атаки "шахедов"

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российская армия атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 объект инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

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По словам чиновников, в результате удара начался пожар, который ликвидировали 19 единиц техники, 73 спасателя и тактический робот.

Погибших и раненых нет.

В ближайшем населенном пункте приостановили электро- и газоснабжение, свет людям уже вернули, скоро восстановят подачу газа.

Создан штаб по ликвидации последствий, все службы работают.

Власти просят жителей не приближаться к месту атаки, пока идут работы по ликвидации последствий.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 марта Силы противовоздушной обороны сбили 17 из 22 "шахедов".

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.

В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео.

Видео последствий удара по Харькову в ночь на 11 марта можно посмотреть по ссылке.

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