Російський добровольчий корпус: Гаряча фаза військової операції у Росії добігла кінця

РДК (Фото: Telegram)

Опозиційний панівному режиму Російський добровольчий корпус заявив, що завершив гарячу фазу військової операції на території країни-агресора.

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"Гаряча фаза обмеженої військової операції добігла кінця, і хоча наші групи ДРГ і сплячі осередки залишаються в регіоні, прийшов час вшанувати пам'ять наших загиблих бійців", – написали російські повстанці у Telegram.

Наприкінці березня командир РДК Денис "Whiterex" Нікітін заявив, що перенесення повноцінних бойових дій на територію РФ дозволило послабити тиск військової машини окупантів в Україні й фронт стабілізувався.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія зміцнює кордони, тренує новобранців і посилює мінування у трьох прикордонних регіонах на тлі проведення російськими повстанцями воєнної операції проти армії держави-агресора.

12 березня у РФ розпочалася нова операція опозиційних чинному режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон. Начальник ГУР Буданов стверджував, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка в Бєлгородській області РФ.

25 березня російські повстанці заявили, що з 12 березня знищили 452 "найманців Кремля" та поранили ще 784 – і це лише в межах Бєлгорода.

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