РДК (Фото: Telegram)

Оппозиционный господствующему режиму Российский добровольческий корпус заявил, что завершил горячую фазу военной операции на территории страны-агрессора.

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"Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов", – написали российские повстанцы в Telegram.

В конце марта командир РДК Денис "Whiterex" Никитин заявил, что перенос полноценных боевых действий на территорию РФ позволил ослабить давление военной машины кафиров в Украине и фронт стабилизировался.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщалось, что Россия укрепляет границы, тренирует новобранцев и усиливает минирование в трех приграничных регионах на фоне проведения российскими повстанцами военной операции против армии государства-агрессора.

12 марта в РФ началась новая операция оппозиционных режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Начальник ГУР Буданов утверждал, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободил от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.

25 марта российские повстанцы заявили, что с 12 марта уничтожили 452 "наемника Кремля" и ранили еще 784 – и это только в пределах Белгорода.

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