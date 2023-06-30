Росія обстріляла школу на Донеччині, загинули вчителька та бухгалтерка – фото

30 червня близько 11:20 російські війська обстріляли школу у селі Сергіївка Покровського району, що на Донеччині, внаслідок чого загинули вчителька та головна бухгалтерка. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що ще шестеро співробітників школи поранені – четверо чоловіків та двоє жінок. Їх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

За даними слідства, ймовірно, росіяни вдарили по Сергіївці із реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється, що частина будівлі школи практично зруйнована – розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

Дивіться також: Удар по Краматорську. МВС опублікували перші хвилини після ракетної атаки Росії – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.