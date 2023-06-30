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Росія обстріляла школу на Донеччині, загинули вчителька та бухгалтерка – фото

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30.06.2023, 17:08
Росія обстріляла школу на Донеччині, загинули вчителька та бухгалтерка – фото - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

30 червня близько 11:20 російські війська обстріляли школу у селі Сергіївка Покровського району, що на Донеччині, внаслідок чого загинули вчителька та головна бухгалтерка. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що ще шестеро співробітників школи поранені – четверо чоловіків та двоє жінок. Їх  госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, ймовірно, росіяни вдарили по Сергіївці із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Офіс генпрокурора

Повідомляється, що частина будівлі школи практично зруйнована – розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

Фото: Офіс генпрокурора

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Мілана Головань
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війнаобстрілшколаУДАРДонеччинаСергіївка
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