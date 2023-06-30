Россия обстреляла школу в Донецкой области, погибли учительница и бухгалтер – фото

30 июня около 11:20 российские войска обстреляли школу в селе Сергеевка Покровского района Донецкой области, в результате чего погибли учительница и главный бухгалтер. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Отмечается, что еще шесть сотрудников школы ранены – четверо мужчин и две женщины. Их госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

По данным следствия, вероятно, россияне ударили по Сергеевке из реактивных систем залпового огня.

Сообщается, что часть здания школы практически разрушена – разрушены классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь.

27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей.

28 июня СБУ заявила, что задержала мужчину, корректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.

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