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Россия обстреляла школу в Донецкой области, погибли учительница и бухгалтер – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 17:08
Россия обстреляла школу в Донецкой области, погибли учительница и бухгалтер – фото - Фото
Фото: Офис генпрокурора

30 июня около 11:20 российские войска обстреляли школу в селе Сергеевка Покровского района Донецкой области, в результате чего погибли учительница и главный бухгалтер. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что еще шесть сотрудников школы ранены – четверо мужчин и две женщины. Их госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Фото: Офіс генпрокурора

По данным следствия, вероятно, россияне ударили по Сергеевке из реактивных систем залпового огня.

Фото: Офіс генпрокурора

Сообщается, что часть здания школы практически разрушена – разрушены классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь.

Фото: Офіс генпрокурора

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Милана Головань
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