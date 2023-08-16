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Сім головних новин України та світу на 19:00 16 серпня

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 16 серпня - Фото
Скриншот

1. СБУ показала LIGA.net ексклюзивні кадри дронів, які атакували Керченський міст у липні. Представники Служби безпеки України поділилися з LIGA.net ексклюзивними кадрами експериментальних дронів "Морський малюк", за допомогою яких 17 липня був атакований Керченський міст (детальніше).

2. Офіційно: ЗСУ звільнили Урожайне, наступ на півдні триває — карта. Збройні Сили України звільнили Урожайне на Времівському виступі, наступ на південному напрямку триває, повідомили у Міноборони (детальніше).

3. Одеська область. Росія атакувала порт на Дунаї безпілотниками, є прильоти — голова ОВА. Російські окупанти атакували дронами один з українських портів на Дунаї на Одещині в ніч проти 16 серпня. Головною ціллю ворога була портова та зернова інфраструктура на півдні регіону (детальніше).

4. Україна розблокувала чорноморські порти. З Одеси новим коридором вийшло перше судно. У середу, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз Joseph Schulte, який перебував там з початку повномасштабної війни. Він став першим цивільним судном, яке скористалося новим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи (детальніше).

5. США домовляються з Іраном про припинення постачання безпілотників Росії – FT. Офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам (детальніше).

6. Українські ЗМІ рознесли фейк ворога про підрив Запорізької АЕС та налякали людей. Реакція ГУР. Вранці 16 серпня один із каналів російської пропаганди написав, що Путін начебто планує підірвати окуповану Запорізьку АЕС на початку вересня. Цей фейк рознесли не тільки українські Telegram-канали, а й деякі ЗМІ України. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net запевнив, що ситуація на ЗАЕС наразі залишається стабільною, хоча вона досі під контролем РФ (детальніше).

7. Росія обстріляла три райони Харківської області, працювала ППО. Окупанти о 16:00 завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів області (детальніше).

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