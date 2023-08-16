UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа - Фото
Скриншот

1. СБУ показала LIGA.net эксклюзивные кадры дронов, атаковавших Керченский мост в июле. Представители Службы безопасности Украины поделились с LIGA.net эксклюзивными кадрами экспериментальных дронов "Морской малыш", с помощью которых 17 июля был атакован Керченский мост (подробнее).

2. Официально: ВСУ освободили Урожайное, наступление на юге продолжается — карта. Вооруженные Силы Украины освободили Урожайное, наступление на южном направлении продолжается, сообщили в Минобороны (подробнее).

3. Одесская область. Россия атаковала порт на Дунае беспилотниками, есть прилеты – глава ОВА. Российские оккупанты атаковали дронами один из украинских портов на Дунае на Одесщине в ночь на 16 августа. Главной целью врага была портовая и зерновая инфраструктура на юге региона (подробнее).

4. Украина разблокировала черноморские порты. Из Одессы новым коридором вышло первое судно. В среду, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз Joseph Schulte, находившийся там с начала полномасштабной войны. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся новым транспортным коридором, открытым после выхода России из Черноморской зерновой инициативы (подробнее).

5. США договариваются с Ираном о прекращении поставок беспилотников России – FT. Официальный Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам (подробнее).

6. Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и испугали людей. Реакция ГУР. Утром 16 августа один из каналов российской пропаганды написал, что Путин якобы планирует взорвать оккупированную Запорожскую АЭС в начале сентября. Этот фейк разнесли не только украинские Telegram-каналы, но некоторые СМИ Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она до сих пор под контролем РФ (подробнее).

7. Россия обстреляла три района Харьковской области, работала ПВО. Оккупанты в 16:00 нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Мята, тыквы и терапия. Как во Львове развивают пространство городского огородничества "Рассадник"

Сборная Украины по ракетомоделированию завоевала шесть золотых наград. Чем занимаются спортсмены

єМалятко, свидетельство о рождении и Дія.TV. Подборка услуг для родителей и детей

Беспилотные автомобили в Украине не поедут. В чем причина

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 