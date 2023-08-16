Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа

1. СБУ показала LIGA.net эксклюзивные кадры дронов, атаковавших Керченский мост в июле. Представители Службы безопасности Украины поделились с LIGA.net эксклюзивными кадрами экспериментальных дронов "Морской малыш", с помощью которых 17 июля был атакован Керченский мост (подробнее).



2. Официально: ВСУ освободили Урожайное, наступление на юге продолжается — карта. Вооруженные Силы Украины освободили Урожайное, наступление на южном направлении продолжается, сообщили в Минобороны (подробнее).

3. Одесская область. Россия атаковала порт на Дунае беспилотниками, есть прилеты – глава ОВА. Российские оккупанты атаковали дронами один из украинских портов на Дунае на Одесщине в ночь на 16 августа. Главной целью врага была портовая и зерновая инфраструктура на юге региона (подробнее).



4. Украина разблокировала черноморские порты. Из Одессы новым коридором вышло первое судно. В среду, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз Joseph Schulte, находившийся там с начала полномасштабной войны. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся новым транспортным коридором, открытым после выхода России из Черноморской зерновой инициативы (подробнее).



5. США договариваются с Ираном о прекращении поставок беспилотников России – FT. Официальный Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам (подробнее).



6. Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и испугали людей. Реакция ГУР. Утром 16 августа один из каналов российской пропаганды написал, что Путин якобы планирует взорвать оккупированную Запорожскую АЭС в начале сентября. Этот фейк разнесли не только украинские Telegram-каналы, но некоторые СМИ Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заверил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя она до сих пор под контролем РФ (подробнее).



7. Россия обстреляла три района Харьковской области, работала ПВО. Оккупанты в 16:00 нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области (подробнее).

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