RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сім головних новин України та світу на 19:00 19 вересня

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 19 вересня - Фото
Удар по Костянтинівці 6 вересня (Скриншот)

1. РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому РозіРосійські окупанти атакували Україну 30 дронами-камікадзе Shahed-136 та балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомили Повітряні сили. Знищено 27 "шахедів" силами протиповітряної оборони (детальніше).

2. Перше судно з українським зерном вийшло із порту Чорноморськ. З порту Чорноморськ вийшло судно Resilient Africa, навантажене 3 000 тонн української пшениці, воно рухається в напрямку Босфору, повідомив віцепрем’єр Олексій Кубраков (детальніше).

3. Україна отримає ще 15 радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1. Їх передає ДаніяДанія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен під час засідання у форматі Рамштайн (детальніше).

4. У Нагірному Карабаху знову спалахнула війна: Азербайджан завдає ударів — відеоМіністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочало "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху: в регіоні відбуваються взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями (детальніше).

5. NYT заявила, що на ринок у Костянтинівці впала нібито ракета українського "Буку". У Києві відповіли. Радник глави Офісу президента відреагував на розслідування журналістів The New York Times, у якому стверджується, що нібито Україна випадково завдала удару по ринку у Костянтинівці 6 вересня. Посадовець зазначив, що проводиться ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту війни, зокрема й щодо цього ракетного удару, який забрав життя 16 людей і залишив близько сотні поранених та постраждалих (детальніше).

6. Костянтинівка. Росія вдарила по місту з комплексу С-300 6 вересня – СБУ. 6 вересня російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. По міському ринку окупанти вдарили з комплексу С-300, повідомила LIGA.net пресслужба Служби безпеки України (детальніше).

7. Під Херсоном вибухи. Росіяни пишуть про удар по штабу окупантів – є смерті серед офіцерів. У районі Новомиколаївки Херсонської області було чутно вибухи, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Джерело ресурсу окупантів ВЧК-ОГПУ, наближене до російських силовиків, повідомило, що, ймовірно, було завдано удару по командно-польовому пункту окупантів (детальніше).

Читайте також: 

Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій

Севастополь, "Тріумф", "вишки Бойка". Як удари по Криму стають системними

Чому в Україні європейські ціни на контент. Топкерівниця Megogo про гроші, озвучування та серіали

Мені не хочеться сексу. Що впливає на зниження лібідо

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за деньвійськова допомогакостянтинівкакарабах
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 