Сім головних новин України та світу на 19:00 19 вересня

1. РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому Розі. Російські окупанти атакували Україну 30 дронами-камікадзе Shahed-136 та балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомили Повітряні сили. Знищено 27 "шахедів" силами протиповітряної оборони (детальніше).

2. Перше судно з українським зерном вийшло із порту Чорноморськ. З порту Чорноморськ вийшло судно Resilient Africa, навантажене 3 000 тонн української пшениці, воно рухається в напрямку Босфору, повідомив віцепрем’єр Олексій Кубраков (детальніше).

3. Україна отримає ще 15 радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1. Їх передає Данія. Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен під час засідання у форматі Рамштайн (детальніше).

4. У Нагірному Карабаху знову спалахнула війна: Азербайджан завдає ударів — відео. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочало "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху: в регіоні відбуваються взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями (детальніше).

5. NYT заявила, що на ринок у Костянтинівці впала нібито ракета українського "Буку". У Києві відповіли. Радник глави Офісу президента відреагував на розслідування журналістів The New York Times, у якому стверджується, що нібито Україна випадково завдала удару по ринку у Костянтинівці 6 вересня. Посадовець зазначив, що проводиться ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту війни, зокрема й щодо цього ракетного удару, який забрав життя 16 людей і залишив близько сотні поранених та постраждалих (детальніше).

6. Костянтинівка. Росія вдарила по місту з комплексу С-300 6 вересня – СБУ. 6 вересня російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. По міському ринку окупанти вдарили з комплексу С-300, повідомила LIGA.net пресслужба Служби безпеки України (детальніше).

7. Під Херсоном вибухи. Росіяни пишуть про удар по штабу окупантів – є смерті серед офіцерів. У районі Новомиколаївки Херсонської області було чутно вибухи, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Джерело ресурсу окупантів ВЧК-ОГПУ, наближене до російських силовиків, повідомило, що, ймовірно, було завдано удару по командно-польовому пункту окупантів (детальніше).

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