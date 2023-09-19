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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 сентября

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 сентября - Фото
Удар по Константиновке 6 сентября (Скриншот)

1. РФ атаковала Украину 30 Shahed-136 и ракетой "Искандер-М". Прилеты во Львове и Кривом Роге. Российские оккупанты атаковали Украину 30 дронами-камикадзе Shahed-136 и баллистической ракетой "Искандер-М", сообщили Воздушные силы. Уничтожено 27 "шахедов" силами противовоздушной обороны (подробнее).

2. Первое судно с украинским зерном вышло из порта Черноморск. Из порта Черноморск вышло судно Resilient Africa, нагруженное 3 тыс. тонн украинской пшеницы, оно движется в направлении Босфора, сообщил вице-премьер Алексей Кубраков (подробнее).

3. Украина получит еще 15 советских танков Т-72ЕА и 30 немецких Leopard 1. Их передает Дания. Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен во время заседания в формате Рамштайн (подробнее).

4. В Нагорном Карабахе снова вспыхнула война: Азербайджан наносит удары — видео. Министерство обороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе: в регионе проходят взаимные обстрелы между азербайджанской и армянской армиями (подробнее).

5. NYT заявила, что на рынок в Константиновке упала якобы ракета украинского "Бука". В Киеве ответили. Советник главы Офиса президента отреагировал на расследование журналистов The New York Times, в котором утверждается, что Украина случайно нанесла удар по рынку в Константиновке 6 сентября. Чиновник отметил, что проводится основательное и детальное расследование каждого инцидента войны, в том числе относительно этого ракетного удара, который унес жизни 16 человек и оставил около сотни раненых и пострадавших (подробнее).

6. Константиновка. Россия ударила по городу из комплекса С-300 6 сентября – СБУ. 6 сентября российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. По городскому рынку оккупанты ударили из комплекса С-300, сообщила LIGA.net пресс-служба Службы безопасности Украины (подробнее).

7. Под Херсоном взрывы. Россияне пишут об ударе по штабу оккупантов – есть смерти среди офицеров. В районе Новониколаевки Херсонской области были слышны взрывы, о чем сообщили местные Telegram-каналы. Источники ресурса оккупантов ВЧК-ОГПУ, приближенного к российским силовикам, сообщил, что, вероятно, был нанесен удар по командно-полевому пункту оккупантов (подробнее).

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