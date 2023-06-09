Сім головних новин України та світу на 19:00 9 червня

1. ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та БПЛА. Є прильоти. Російські окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів (детальніше).

2. Перехоплення СБУ підтвердило: Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів – аудіо. Окупанти хотіли шантажувати Україну підривом греблі та влаштували техногенну катастрофу на півдні країни. Про це росіяни розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ (детальніше).

3. У Міноборони пояснили, чому мовчать про бої на півдні: Ми інформацією також воюємо, як і ворог. На тлі повідомлень у західних ЗМІ, які заявили про "початок контрнаступу України", ґрунтуючись на словах російських окупантів та "анонімних джерел", у Міноборони закликали не піддаватися на провокації противника, метою яких є вивідати інформацію та посіяти сумніви (детальніше).

4. Politico: Шольц і Дуда їдуть до Парижа до Макрона: тема – НАТО для України. Очікується, що зустріч Макрона, Шольца та Дуди буде присвячена прагненню України до членства в НАТО та гарантіям безпеки від союзників напередодні липневого саміту НАТО (детальніше).

5. Каховська ГЕС. Є попередні цифри щодо евакуйованих, загиблих та зниклих безвісти. Через повінь після підриву дамби Каховської ГЕС загинули щонайменше п'ять осіб, ще 13 вважаються зниклими безвісти (детальніше).

6. Кабмін вирішив приватизувати ТРЦ Ocean Plaza. Кабінет міністрів передав конфісковану у росіян частку ТРЦ Ocean Plaza в управління Фонду державного майна та доручив готувати її до приватизації (детальніше).

7. США оголосили про новий пакет допомоги Україні: ракети для Patriot, системи ППО і ракети HAWK. Пакет на загальну суму до $2,1 млрд містить критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси й надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (детальніше).

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