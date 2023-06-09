У Міноборони пояснили, чому мовчать про бої на півдні: Ми інформацією також воюємо, як і ворог

На тлі повідомлень у західних ЗМІ, які заявили про "початок контрнаступу України", ґрунтуючись на словах російських окупантів та "анонімних джерел", у Міноборони закликали не піддаватися на провокації противника, метою яких є вивідати інформацію та посіяти сумніви. Заступниця голови відомства Ганна Маляр додала також, що суспільство має пам'ятати: війна не буває без втрат.

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"Найстрашніші, але неминучі втрати – це люди. І, на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити", – написала вона.

Це сталося після кількох днів тиші від офіційних осіб, під час якої z-пабліки окупантів заповнювали інформаційний вакуум фейками, напівправдою та реальними фото/відео з фронту.

Маляр, однак, нагадала, що сучасні війни відбуваються у двох вимірах – реальному та інформаційному, причому у медіапросторі "бої не менш запеклі, і в них теж є певні завдання, правила та закони".

Як приклад вона навела те, що будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати противника та засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій.

"Чому? Бо чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності та плани. Крім розвідки (в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території), є ще способи витягування потрібної інформації через вкидування в інфопростір провокацій", – пояснила заступниця голови МО.

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У такий спосіб можна змусити противника видати більше інформації про себе, наприклад, через спонукання до виправдання і спростування. Щоб зробити це, ворог вкидає у мережу "дуже завищені цифри [втрат] в очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати та видамо якісь дані чи опосередковані орієнтири на них".

З тією ж метою, зазначила Маляр, закидається інформація про "зникнення" головкому чи інших командувачів – в очікуванні коментарів та спростування з демонстрацією цих людей на фото/відео локацій, де вони є насправді.

"Тому треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог", – резюмувала заступниця міністра, пояснюючи тишу та мінімум даних про те, що відбувається на тих чи інших ділянках фронту.

Учора, 8 червня, Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Також у російських z-казкарів президент Зеленський у травні 2023 року "арештував" головкома Залужного. Банкова відповіла: "Шизофренічний світ Росії".

З нового навчального року в російських школах та школах в окупації запровадять новий засіб промивання мізків школярам – скрини "підручника історії".

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