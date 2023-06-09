В Минобороны объяснили, почему молчат о боях: Мы информацией тоже воюем, как и враг

На фоне сообщений в западных СМИ, которые заявили о "начале контрнаступления Украины", основываясь на словах российских оккупантов и "анонимных источников", в Минобороны призвали не поддаваться на провокации противника, целью которых является выведать информацию и посеять сомнения. Замглавы ведомства Анна Маляр добавила также, что общество должно помнить: война не бывает без потерь.

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"Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить", – написала она.

Это произошло после нескольких дней тишины от официальных лиц, во время которой z-паблики оккупантов заполняли информационный вакуум фейками, полуправдой и реальными фото/видео с фронта.

Маляр, впрочем, напомнила, что современные войны происходят в двух измерениях – реальном и информационном, причем в медиапространстве "бои не менее ожесточенные, и у них тоже есть определенные задачи, правила и законы".

В качестве примера она привела то, что любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий.

"Почему? Потому что чем больше открыта информация о противнике, тем проще просчитать его способности и планы. Кроме разведки (а у россиян она сейчас очень усложнена на нашей территории), есть еще способы вытягивания нужной информации из-за вбрасывания в инфопространство провокаций", – объяснила замглавы МО.

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Таким способом можно вынудить противника выдать больше информации о себе, к примеру, через побуждение к оправданию и опровержениям. Чтобы сделать это, враг вбрасывает в сеть "очень завышенные цифры [потерь] в ожидании, что мы, возмущаясь, начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них".

С той же целью, отметила Маляр, забрасывается информация об "исчезновении" главкома или других командующих – в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией этих людей на фото/видео локаций, где они на самом деле.

"Поэтому надо понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг", – резюмировала заместитель министра, объясняя тишину и минимум данных о том, что происходит на тех или иных участках фронта.

Вчера, 8 июня, Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Также у российских z-сказочников президент Зеленский в мае 2023 года "арестовал" главкома Залужного. Банковая ответила: "Шизофренический мир России".

С нового учебного года в российских школах и школах в оккупации введут новое средство промывки мозгов школьникам – скрины "учебника истории".

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