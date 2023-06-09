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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июня - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

1. ВСУ: Россия ночью атаковала Украину ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС и БПЛА. Есть прилеты. Российские оккупанты в ночь на 9 июня запустили по Украине шесть крылатых ракет и до 16 ударных дронов (подробнее).

2. Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов – аудио. Оккупанты хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге страны. Об этом россияне рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ (подробнее).

3. В Минобороны объяснили, почему молчат о боях на юге: Мы информацией также воюем, как и враг. На фоне сообщений в западных СМИ, заявивших о "начале контрнаступления Украины", основываясь на словах российских оккупантов и "анонимных источников", в Минобороны призвали не поддаваться на провокации противника, целью которых является выведать информацию и посеять сомнения (подробнее).

4. Politico: Шольц и Дуда едут в Париж к Макрону: тема – НАТО для Украины. Ожидается, что встреча Макрона, Шольца и Дуды будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников накануне июльского саммита НАТО (подробнее).

5. Каховская ГЭС. Есть предварительные цифры по эвакуированным, погибшим и пропавшим без вести. Из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли не менее пяти человек, еще 13 числятся пропавшими без вести (подробнее).

6. Кабмин решил приватизировать ТРЦ Ocean Plaza. Кабинет министров передал конфискованную у россиян долю ТРЦ Ocean Plaza в управление Фонда государственного имущества и поручил готовить ее к приватизации (подробнее).

7. США объявили о новом пакете помощи Украине: ракеты для Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK. Пакет на общую сумму до $2,1 млрд предусматривает критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (подробнее).

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