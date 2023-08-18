Шість головних новин України та світу на 19:00 18 серпня

1. Гетманцев: На заступника голови Податкової служби Сокура був скоєний замах – фото. Вчора, 17 серпня, був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура (детальніше).

2. Британія надасть Україні ППО на $114 млн, найдорожче – антидроновий захист. Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання в Україну засобів протиповітряної оборони на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (~$114 млн). Найбільший контракт піде на системи протидії безпілотникам (детальніше).

3. Данія офіційно підтвердила: США дозволили передання винищувачів F-16 Україні. В уряді Данії офіційно підтвердили інформацію, що США дозволили передання винищувачів F-16 Україні після навчання льотчиків (детальніше).

4. Заклали кіль. У Туреччині збудують другий корвет типу ADA для потреб ВМС ЗСУ – фото. У Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України (детальніше).

5. ЗСУ отримали понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва – відео. На фронт відправлено понад 270 ударних дронів українського виробництва Vampire з державної програми "Армія дронів" (детальніше).

6. В Енергодарі дрон успішно атакував нараду керівників окупаційної "поліції" – відео ГУР. У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". Про це повідомило Головне управління розвідки та опублікувало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно (детальніше).

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