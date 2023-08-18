Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа

1. Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение – фото. Вчера, 17 августа, было совершено покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура (подробнее).

2. Британия предоставит Украине ПВО на $114 млн, самое дорогое – антидроновая защита. Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку в Украину средств противовоздушной обороны на сумму более 90 млн фунтов стерлингов (~$114 млн). Наибольший контракт пойдет на системы противодействия беспилотникам (подробнее).

3. Дания официально подтвердила: США разрешили передачу истребителей F-16 Украине. В правительстве Дании официально подтвердили информацию, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков (подробнее).

4. Заложили киль. В Турции построят второй корвет типа ADA для нужд ВМС ВСУ – фото. В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины (подробнее).

5. ВСУ получили более 270 ударных дронов Vampire украинского производства – видео. На фронт отправлено более 270 ударных дронов украинского производства Vampire по государственной программе "Армия дронов" (подробнее).

6. В Энергодаре дрон успешно атаковал совещание руководителей оккупационной "полиции" – видео ГУР. Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". Об этом сообщило Главное управление разведки и опубликовало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно (подробнее).

Читайте также тексты дня:

FB наказывает наши медиа за новости о войне, "Азове" и "Вагнере". Почему? И как этого избежать?

Юные украинцы завоевали шесть золотых наград по ракетомоделированию. Чем занимаются спортсмены

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.