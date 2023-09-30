Шість головних новин України та світу на 19:00 30 вересня

1. Україна створить оборонний фонд коштом конфіскованих російських активів – Зеленський. Президент Володимир Зеленський анонсував створення спеціального оборонного фонду, який має забезпечити розвиток воєнних виробництв та програм (детальніше).

2. Зеленський заявив, що Україна почала виробляти артилерійські системи та снаряди 155 мм. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем. За його словами, Україна розпочала виробництво гармат та снарядів зразка НАТО – калібру 155 мм (детальніше).

3. Нова спецоперація ГУР "Бариня": завербовано офіцера РФ і ще 11 окупантів – відео. Головне управління розвідки Міноборони провело успішну спецоперацію під назвою "Бариня" з вербування російського військовослужбовця. Офіцер РФ Данило Алфьоров допоміг 11 своїм товаришам по службі здатися в полон у межах спецоперації ГУР (детальніше).

4. Голова європейської дипломатії Боррель приїхав до Одеси з неоголошеним візитом – відео. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель сьогодні, 30 вересня, прибув до Одеси із неоголошеним візитом. Він записав відео у Преображенському соборі (детальніше).

5. У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео. Під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація – під час монтажу обвалилися балки. Причини з'ясовують фахівці, також на місці працюють аварійно-рятувальні служби (детальніше).

6. В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео. Поблизу села Стримба Івано-Франківської області стався прорив нафтопроводу з подальшим розлиттям нафтопродуктів та горінням (детальніше).

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