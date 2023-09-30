UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 сентября

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 сентября - Фото
Фото - соцмережі

1. Украина создаст оборонный фонд за счет конфискованных российских активов – Зеленский. Президент Владимир Зеленский анонсировал создание специального оборонного фонда, который должен обеспечить развитие военных производств и программ (подробнее).

2. Зеленский заявил, что Украина начала производить артиллерийские системы и снаряды 155 мм. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приступила к собственному производству артиллерийских систем. По его словам, Украина начала производство орудий и снарядов образца НАТО – калибра 155 мм (подробнее).

3. Новая спецоперация ГУР "Барыня": завербованы офицер РФ и еще 11 оккупантов – видео. Главное управление разведки Минобороны провело успешную спецоперацию под названием "Барыня" по вербовке российского военнослужащего. Офицер РФ Даниил Алферов помог 11 своим сослуживцам сдаться в плен в рамках спецоперации ГУР (подробнее).

4. Глава европейской дипломатии Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом – видео. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сегодня, 30 сентября, прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он записал видео в Преображенском соборе (подробнее).

5. В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео. Во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация – при монтаже обрушились балки. Причины выясняют специалисты, также на месте работают аварийно-спасательные службы (подробнее).

6. В Ивано-Франковской области взрыв на нефтепроводе, начался пожар – фото, видео. Вблизи села Стримба Ивано-Франковской области произошел прорыв нефтепровода с последующим разливом нефтепродуктов и горением (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Восемь технологий современной войны. Дроны, работы, РЭБ – главное из выступления Михаила Федорова на IT Arena

Андроиды и победа нацистов. Как фантаст Филипп Дик от аутсайдера стал любимцем Голливуда

Из библиотек изымают советские и русскоязычные книги. Чем их заменить и где взять деньги

Заработать на облигациях: особенности инвестирования и перспективы дохода

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 