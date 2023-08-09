RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шість головних новин України та світу на 19:00 9 серпня

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 9 серпня - Фото
Системи ПРО Patriot (Фото: НАТО)

1. Bild: ЗСУ переміщують Су-24 з ракетами Storm Shadow та SCALP раз на добу. Прикривають Patriot. Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян (детальніше).

2. "Гриб растет. Страшно". Вибух на Загорському оптико-механічному заводі під Москвою – добірка відео. Потужний вибух з утворенням величезного димового "грибу" стався вранці 9 серпня у Сергієвому Посаді Московської області на території Загорського оптико-механічного заводу (детальніше).

3. Сирський: Росія обрала Куп'янський напрямок для основного тиску, там інтенсивні бої – УП. Окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (детальніше).

4. Герої новин по Gallup: принц Вільям перший, Зеленський другий, Путін – перший з кінця. Опитування соціологічної компанії Gallup визначило список із 15 публічних фігур, які користуються популярністю серед американської аудиторії (детальніше).

5. В Україні з’явився новий легальний букмекер та новий оператор онлайн-казино GG.BET. Кіберспортивний букмекер GG.BET отримав ліцензії на ведення беттінгової діяльності та онлайн-казино в Україні. Таким чином, тепер в Україні є три ліцензованих букмекери та ще один гравець у сегменті онлайн-казино (детальніше).

6. Новий пакет військової допомоги від Німеччини: пускові установки Patriot, всюдиходи, розвіддрони. Німеччина відзвітувала про надання Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot (детальніше).

Читайте тексти дня:

За $500 зірка кіно повідомить вашому партнеру про розрив. Чому критикують платформу Cameo

У Baldur’s Gate 3 одночасно зіграли близько 1 млн геймерів. Що відомо про розробника гри

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 