Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 августа

1. Bild: ВСУ перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP раз в сутки. Прикрывают Patriot. Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян (подробнее).

2. "Гриб растет. Страшно". Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе под Москвой – подборка видео. Мощный взрыв с формированием огромного дымового "гриба" произошел утром 9 августа в Сергиевом Посаде в Московской области на территории Загорского оптико-механического завода (подробнее).

3. Сырский: Россия выбрала Купянское направление для основного давления, там интенсивные бои – УП. Оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (подробнее).

4. Герои новостей по Gallup: принц Уильям первый, Зеленский второй, Путин – первый с конца. Опрос социологической компании Gallup определил список из 15 публичных фигур, пользующихся популярностью у американской аудитории (подробнее).

5. В Украине появился новый легальный букмекер и новый оператор онлайн-казино GG.BET. Киберспортивный букмекер GG.BET получил лицензию на ведение беттинговой деятельности и онлайн-казино в Украине. Таким образом, теперь в Украине есть три лицензированных букмекера и еще один игрок в сегменте онлайн-казино (подробнее).

6. Новый пакет военной помощи от Германии: пусковые установки Patriot, вездеходы, разведдроны. Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot (подробнее).

Читайте тексты дня:

За $500 звезда кино сообщит вашему партнеру о разрыве. Почему критикуют платформу Cameo

В Baldur's Gate 3 одновременно сыграли около 1 млн геймеров. Что известно о разработчике игры

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.