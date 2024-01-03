Шість головних новин України та світу на 19:00 3 січня

Великий обмін полоненими вперше із серпня, ексгенерал СБУ Наумов вийшов на волю в Сербії, тактичне просування ЗСУ в районі Вербового й інші новини

Фото - Офис омбудсмена

1. Київ. Жертв атаки РФ 29 грудня вже 30, ще одна людина померла в лікарні. 29 грудня російські війська застосували проти України 158 ракет та дронів. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до 30 (детальніше).

2. BBC: Ексгенерал СБУ Наумов вийшов на волю в Сербії. Його відпустили ще на початку грудня. У Сербії випустили на волю ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова, який підозрюється в державній зраді. Про це повідомляє ВВС News Україна, яка отримала підтвердження Високого суду міста Ніш (детальніше).

3. У Києві суд оголосив вирок кату концтабору "Ізоляція" Денису "Паличу" Куликовському. У Києві Шевченківський районний суд оголосив вирок ексватажку в'язниці-катівні "Ізоляція" у тимчасово окупованому Донецьку Денису "Паличу" Куликовському – йому присудили 15 років за ґратами (детальніше).

4. Платиш і не воюєш: влада хоче змінити правила бронювання. Експерт каже про 50 млрд грн/рік. В Офісі президента та Кабінеті міністрів думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Про це повідомляє Forbes, а також підтверджують троє співрозмовників LIGA.net в ОП та парламенті (детальніше).

5. Вербове. Великого прориву немає, це деяке покращення тактичного положення – ЗСУ. Просування українських сил у районі Вербового Запорізької області, про яке повідомляв Генштаб у ранковому зведенні 3 січня, не є якимось "великим проривом" і відбулося скоріше на тактичному рівні, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун (детальніше).

6. З російського полону повернули 230 українських воїнів та цивільних – відео, фото. Загалом Україні вже вдалося повернути додому 2828 українських воїнів. Це був 49-й обмін військовополоненими, під час якого змогли звільнити 230 людей (детальніше).

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