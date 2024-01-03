Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 января

Большой обмен пленными впервые с августа, экс-генерал СБУ Наумов вышел на свободу в Сербии, продвижение ВСУ в районе Вербового и другие новости

Фото - Офис омбудсмена

1. Киев. Жертв атаки РФ 29 декабря уже 30, еще один человек умер в больнице. 29 декабря российские войска применили против Украины 158 ракет и дронов. Число погибших в результате ракетного удара увеличилось до 30 (подробнее).

2. BBC: Экс-генерал СБУ Наумов вышел на свободу в Сербии. Его отпустили еще в начале декабря. В Сербии выпущен на свободу экс-начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщает BBC News Украина, которая получила подтверждение Высокого суда города Ниш (подробнее).

3. В Киеве суд объявил приговор палачу концлагеря "Изоляция" Денису "Палычу" Куликовскому. В Киеве Шевченковский районный суд объявил приговор экс-главарю тюрьмы-пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке Денису "Палычу" Куликовскому – ему присудили 15 лет за решеткой (подробнее).

4. Платишь и не воюешь: власть хочет изменить правила бронирования. Эксперт говорит о 50 млрд грн/год. В Офисе президента и Кабинете министров думают об изменении правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов. Об этом сообщает Forbes, а также подтверждают трое собеседников LIGA.net в ОП и парламенте (подробнее).

5. Вербовое. Большого прорыва нет, это некоторое улучшение тактического положения – ВСУ. Продвижение украинских сил в районе Вербового Запорожской области, о котором сообщал Генштаб в утренней сводке 3 января, не является каким-то "большим прорывом" и произошло скорее на тактическом уровне, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун (подробнее).

6. Из российского плена вернули 230 украинских воинов и гражданских – видео, фото. В целом Украине уже удалось вернуть домой 2828 украинских воинов. Это был 49-й обмен военнопленными, во время которого смогли освободить 230 человек (подробнее).

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