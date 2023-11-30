Шість головних новин України та світу на 19:00 30 листопада

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Помер нобелівський лавреат, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер. У віці 100 років помер лауреат нобелівської премії миру, колишній державний секретар Генрі Кіссінджер. Він був держсекретарем за президентів Ніксона та Форда. Нобелівську премію він отримав у 1973 році "на знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі" (детальніше).

2. Росія вночі вдарила по Україні ракетами С-300 та "шахедами". Зафіксовано 14 прильотів. У ніч проти 30 листопада окупанти атакували Україну вісьмома ракетами С-300 та 20 дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили 14 безпілотників. Повідомлялося про падіння уламків на території колишнього заводу у Шепетівському районі Хмельницької області (детальніше).

3. "Олігархи мають заплатити". У Конгресі США розробили законопроєкт про конфіскацію активів РФ. У Конгрес США внесли законопроєкт про арешт активів Росії з метою відновлення України – The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act. "Путін та його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, купуючи супер'яхти, цінні витвори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де діє право. Ми повинні закрити притулки для багатства цих олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна", – заявив співавтор законопроєкту (детальніше).

4. "Конфлікт" Зеленський-Залужний. ГУР: Росія роздмухує будь-які теми для дестабілізації України. Росія розганяє тему "конфлікту" президента Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Залужного для дестабілізації України, сказав у коментарі LIGA.net представник ГУР Андрій Черняк. За його словами, росіяни постійно намагаються влаштовувати внутрішні суперечності в Україні та робити на них акцент (детальніше).

5. СБУ підірвала Байкало-Амурську магістраль. Це стратегічний шлях між РФ та Китаєм: фото. Служба безпеки України влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, єдиному дорожньому шляху між Росією та Китаєм, повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці (детальніше).

6. Виступ Лаврова в ОБСЄ: Частина делегатів залишила зал засідання – відео. Під час виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова на міністерській нараді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) деякі делегати залишили зал. Лавров, який виступав російською, в якийсь момент перервався і відреагував на те, що відбувається в залі, англійською мовою: "Ви не могли б залишити мене одного, будь ласка? Дякую" (детальніше).

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