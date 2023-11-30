Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Умер нобелевский лауреат, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В США в возрасте 100 лет скончался лауреат нобелевской премии мира, бывший государственный секретарь Генри Киссинджер. Он был госсекретарем при президентах Никсоне и Форде. Нобелевскую премию он получил в 1973 году "в знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме" (детальнее).

2. Россия ночью ударила по Украине ракетами С-300 и "шахедами". Зафиксировано 14 прилетов. В ночь на 30 ноября оккупанты атаковали Украину восемью ракетами С-300 и 20 дронами-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников. Сообщалось о падении обломков на территории бывшего завода в Шепетовском районе Хмельницкой области (детальнее).

3. "Олигархи должны заплатить". В Конгрессе США разработали законопроект о конфискации активов РФ. В Конгресс США внесли законопроект об аресте активов России с целью восстановления Украины – The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act. "Путин и его друзья-олигархи отмывают свои грязные деньги, покупая суперъяхты, ценные произведения искусства и другие драгоценные активы в странах, где действует право. Мы должны закрыть убежища для богатства этих олигархов и наказать тех, кто поддерживает Путина", – заявил соавтор законопроекта (детальнее).

4. "Конфликт" Зеленский-Залужный. ГУР: Россия раздувает любые темы для дестабилизации Украины. Россия разгоняет тему "конфликта" президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Залужного для дестабилизации Украины, сказал в комментарии LIGA.net представитель ГУР Андрей Черняк. По его словам, россияне постоянно пытаются устраивать внутренние противоречия в Украине и делать на них акцент (детальнее).

5. СБУ подорвала Байкало-Амурскую магистраль. Это стратегический путь между РФ и Китаем: фото. Служба безопасности Украины устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, единственном жедезнодорожном пути между Россией и Китаем, сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке (детальнее).

6. Выступление Лаврова в ОБСЕ: Часть делегатов покинула зал заседания – видео. Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) некоторые делегаты покинули зал. Лавров, выступавший на русском, в какой-то момент прервался и отреагировал на происходящее в зале на английском языке: "Вы не могли бы оставить меня одного, пожалуйста? Спасибо" (детальнее).

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