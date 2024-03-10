Шість головних новин України та світу на 21:00 10 березня

Зміни до мобілізаційного законопроєкту, російська атака "шахедами" та С-300, потужний вибух на газопроводі у Тюменській області РФ

Фото: ДСНС

1. Мобілізація. Арахамія: Питання груп інвалідності врегулюють, аспірантам залишать відстрочку. У новому мобілізаційному законопроєкті народні депутати врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання. Про це повідомив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія. За його словами, нардепи почнуть розгляд поправок до законопроєкту наступного тижня (детальніше).

2. Росіяни били "шахедами" по Добропіллю та артилерією по Часовому Яру – загинуло троє людей. У Донецькій області через російську атаку дронами Shahed по Добропіллю загинуло двоє людей, у місті Часів Яр через російський артобстріл загинув літній чоловік. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін. У Мирнограді ж кількість жертв удару зросла до 12 поранених – усі постраждалі отримали медичну допомогу (детальніше).

3. Росія вдарила по Україні ракетами, атакувала "шахедами". ЗСУ розповіли, скільки збили. У ніч проти 10 березня Росія атакувала Україну 39 дронами-камікадзе типу Shahed, а також вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українським оборонцям вдалося збити майже всі ворожі безпілотники - 35 дронів (детальніше).

4. Росія вдарила по підприємствах під Дніпром та Одесою, під Миколаєвом пошкоджено ЛЕП – фото. У ніч проти 10 березня Росія атакувала дронами та ракетами промислові об'єкти в Одеській та Дніпропетровській областях, у Миколаївській області ворожий "шахед" пошкодив лінію електропередачі. Про це повідомили Сили оборони півдня та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (детальніше).

5. У Тюменській області РФ стався потужний вибух на газопроводі – відео пожежі. У Росії на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області стався вибух, разом із цим зайнялася велика пожежа. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал SHOT, опублікувавши відповідне відео. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події, передають місцеві жителі (детальніше).

6. Кулеба про "білий прапор" папи римського: У нас він синьо-жовтий, інших не підійматимемо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву папи римського Франциска щодо буцімто необхідності Україні підняти "білий прапор" та провести переговори з РФ. Він зазначив, що Україна не підійматиме інший прапор, окрім як державний, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок (детальніше).

Читайте головні тексти дня:

Канцлер миру, Солдати СШA у Росії, Гени пухнастих товстунів. Найкращі історії світу

Неврологи пояснили, чи впливають магнітні бурі та зміна погоди на здоровʼя людини

Українська музика тижня: Схожа, éllia, левко