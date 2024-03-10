Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 10 марта

Фото: ГСЧС

1. Мобилизация. Арахамия: Вопросы групп инвалидности урегулируют, аспирантам оставят отсрочку. В новом мобилизационном законопроекте народные депутаты урегулируют вопросы насчет людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, нардепы начнут рассмотрение поправок к законопроекту на следующей неделе (подробнее).

2. Россияне били "шахедами" по Доброполью и артиллерией по Часовому Яру – погибли три человека. В Донецкой области из-за российской атаки дронами Shahed по Доброполью погибли два человека, в Часовом Яру из-за российского артобстрела погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. В Мирнограде количество жертв удара возросло до 12 раненых – все пострадавшие получили медицинскую помощь (подробнее).

3. Россия ударила по Украине ракетами, атаковала "шахедами". ВСУ рассказали, сколько сбили. В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 39 дронами-камикадзе типа Shahed, а также ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось сбить почти все вражеские беспилотники – 35 дронов (подробнее).

4. Россия ударила по предприятиям под Днепром и Одессой, под Николаевом повреждена ЛЭП – фото. В ночь на 10 марта Россия атаковала дронами и ракетами промышленные объекты в Одесской и Днепропетровской областях, в Николаевской области вражеский "шахед" повредил линию электропередачи. Об этом сообщили Силы обороны юга и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. (подробнее).

5. В Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе – видео пожара. В России на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области произошел взрыв, вместе с этим разгорелся большой пожар. Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео. Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия, передают местные жители (подробнее).

6. Кулеба о "белом флаге" папы римского: У нас он сине-желтый, других не будем поднимать. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление папы римского Франциска о якобы необходимости Украине поднять "белый флаг" и провести переговоры с РФ. Он отметил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме как государственный, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки (подробнее).

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