Шість головних новин України та світу на 21:00 13 вересня
- Україна повернула 49 людей з російського полону. Серед них військовий медик з Маріуполя. Україні вдалося повернути 49 українців з російського полону – 13 вересня відбувся новий обмін з країною-агресором. Про це повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).
- Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2025 рік: Шмигаль назвав пріоритети. Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 13 вересня, затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль (детальніше).
- Зеленський про Patriot: Їх дуже недостатньо, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація. Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна має на озброєнні більше систем протиповітряної оборони Patriot, ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, як і ракет до них. Про це він заявив під час участі 13 вересня у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (детальніше).
- Євросоюз обіцяє "швидку відповідь" Ірану через передання Росії балістичних ракет. Євросоюз засуджує передання іранських балістичних ракет Росії та готує "швидку відповідь" Тегерану. Про це від імені блоку заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель (детальніше).
- "Безпрецедентна загроза". Понад 100 ракет і дронів пролетіло біля АЕС за кілька тижнів. За останні кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 російських безпілотників і більш як 30 крилатих ракет, які пролітали неподалік українських АЕС. Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" (детальніше).
- Зеленський: ATACMS у тому вигляді, в якому є у нас сьогодні, ні до чого. Балістичні ракети ATACMS, які Україна отримує від США, наразі "ні до чого", тому що союзники досі не дали дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (детальніше).
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