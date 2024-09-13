Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 13 сентября
- Украина вернула 49 человек из российского плена. Среди них военный медик из Мариуполя. Украине удалось вернуть 49 украинцев из российского плена – 13 сентября состоялся новый обмен со страной-агрессором. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).
- Кабмин утвердил проект бюджета на 2025 год: Шмыгаль назвал приоритеты. Кабинет министров на заседании в пятницу, 13 сентября, утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).
- Зеленский о Patriot: Их очень недостаточно, но реальность более позитивная, чем официальная информация. Президент Владимир Зеленский дал понять, что у Украины на вооружении больше систем противовоздушной обороны Patriot, чем об этом официально сообщалось, но их все равно недостаточно, как и ракет к ним. Об этом он заявил во время участия 13 сентября в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (подробнее).
- Евросоюз обещает "быстрый ответ" Ирану из-за передачи России баллистических ракет. Евросоюз осуждает передачу иранских баллистических ракет России и готовит "быстрый ответ" Тегерану. Об этом от имени блока заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель (подробнее).
- "Беспрецедентная угроза". Более 100 ракет и дронов пролетело мимо АЭС за несколько недель. За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 российских беспилотников и свыше 30 крылатых ракет, пролетавших недалеко от украинских АЭС. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" (подробнее).
- Зеленский: ATACMS в том виде, в каком есть у нас сегодня, ни к чему. Баллистические ракеты ATACMS, которые Украина получает от США, сейчас "ни к чему", потому что союзники до сих пор не дали разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на XХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (подробнее).
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