Шість головних новин України та світу на 21:00 15 квітня

Призначення Шведюка командувачем ОК "Захід", удар по російському командному пункту в окупованому Криму та інші новини

Володимир Шведюк (Фото: ОК ''Захід'')

1. Командувачем ОК "Захід" призначено бригадного генерала Шведюка. Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка (детальніше).

2. Макрон пропонує перемир'я для України та Ізраїлю на Олімпіаду. Поговорить з Сі. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі. Французький лідер зазначив, що сподівається на сприяння з боку Китаю у цьому питанні (детальніше).

3. В окупованому Криму вражено російський командний пункт – джерело. Вдень 15 квітня внаслідок атаки на військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму було вражено російський командний пункт (детальніше).

4. СБУ спростувала новий фейк росіян про нібито оскарження "захистом" Малюка його арешту в Москві. Служба безпеки України спростувала заяви росіян про те, що якийсь "захист" нібито оскаржив у Москві "заочний арешт" глави спецслужби Василя Малюка. У коментарі LIGA.net СБУ заявила, що подібні повідомлення – це російська ІПСО (детальніше).

5. Кадрові зміни. Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО. Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки, а також заступника начальника Управління державної охорони (детальніше).

6. Новий секретар РНБО про ідеї поступок територій в обмін на "мир": Було б жорстокою зрадою українців. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко застеріг західних політиків від спроб нав'язати Україні мирну угоду з Росією, яка вимагатиме від неї відмови від території (детальніше).

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