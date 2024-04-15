Шість головних новин України та світу на 21:00 15 квітня
1. Командувачем ОК "Захід" призначено бригадного генерала Шведюка. Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка (детальніше).
2. Макрон пропонує перемир'я для України та Ізраїлю на Олімпіаду. Поговорить з Сі. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі. Французький лідер зазначив, що сподівається на сприяння з боку Китаю у цьому питанні (детальніше).
3. В окупованому Криму вражено російський командний пункт – джерело. Вдень 15 квітня внаслідок атаки на військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму було вражено російський командний пункт (детальніше).
4. СБУ спростувала новий фейк росіян про нібито оскарження "захистом" Малюка його арешту в Москві. Служба безпеки України спростувала заяви росіян про те, що якийсь "захист" нібито оскаржив у Москві "заочний арешт" глави спецслужби Василя Малюка. У коментарі LIGA.net СБУ заявила, що подібні повідомлення – це російська ІПСО (детальніше).
5. Кадрові зміни. Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО. Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки, а також заступника начальника Управління державної охорони (детальніше).
6. Новий секретар РНБО про ідеї поступок територій в обмін на "мир": Було б жорстокою зрадою українців. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко застеріг західних політиків від спроб нав'язати Україні мирну угоду з Росією, яка вимагатиме від неї відмови від території (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Золото дорожчає. Як вплине на Україну висока вартість дорогоцінного металу
Російські "іноагенти". Чому Тбілісі на повідку Москви обрубає шляхи на Захід