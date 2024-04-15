Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 15 апреля

Назначение Шведюка командующим ОК "Запад", удар по российскому командному пункту в оккупированном Крыму и другие новости

Владимир Шведюк (Фото: ОК ''Запад'')

1. Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк. Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк (подробнее).

2. Макрон предлагает перемирие для Украины и Израиля на Олимпиаду. Поговорит с Си. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет добиваться прекращения огня в Украине, Израиле и Судане во время Олимпийских игр в Париже. Французский лидер отметил, что надеется на содействие со стороны Китая в этом вопросе (подробнее).

3. В оккупированном Крыму поражен российский командный пункт – источник. Днем 15 апреля в результате атаки на военные объекты во временно оккупированном Крыму был поражен российский командный пункт (подробнее).

4. СБУ опровергла новый фейк россиян о якобы обжаловании "защитой" Малюка его ареста в Москве. Служба безопасности Украины опровергла заявления россиян о том, что некая "защита" якобы обжаловала в Москве "заочный арест" главы спецслужбы Василия Малюка. В комментарии LIGA.net СБУ заявила, что подобные сообщения – это российская ИПСО (подробнее).

5. Кадровые изменения. Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО. Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности, а также заместителя начальника Управления государственной охраны (подробнее).

6. Новый секретарь СНБО об идеях уступок территорий в обмен на "мир": Было бы жестоким предательством украинцев. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко предостерег западных политиков от попыток навязать Украине мирное соглашение с Россией, которое потребует от него отказа от территории (подробнее).

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