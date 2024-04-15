СБУ спростувала новий фейк росіян про нібито оскарження "захистом" Малюка його арешту в Москві

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Служба безпеки України спростувала заяви росіян про те, що якийсь "захист" нібито оскаржив у Москві "заочний арешт" глави спецслужби Василя Малюка. У коментарі LIGA.net СБУ заявила, що подібні повідомлення – це російська ІПСО.

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26 березня Басманний суд Москви "заочно заарештував" Малюка строком на два місяці у справі про "тероризм" – після того як він висловився щодо минулих і майбутніх потенційних ударів по незаконно побудованому росіянами Кримському мосту.

15 квітня російські пропагандисти повідомили, що Басманний суд Москви зареєстрував оскарження арешту – нібито від "захисту" Малюка.

В українській спецслужбі запевнили, що ні СБУ, ні особисто Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів і ця інформація повністю не відповідає дійсності.

"А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", – заявили в СБУ.

У спецслужбі закликали ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу "заочного арешту" Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" виключно як прояв ворожих ІПСО.

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