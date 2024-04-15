СБУ опровергла новый фейк россиян о якобы обжаловании "защитой" Малюка его ареста в Москве

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины опровергла заявления россиян о том, что некая "защита" якобы обжаловала в Москве "заочный арест" главы спецслужбы Василия Малюка. В комментарии LIGA.net СБУ заявила, что подобные сообщения – это российская ИПСО.

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26 марта Басманный суд Москвы "заочно арестовал" Малюка сроком на два месяца по делу о "терроризме" – после того как он высказался по поводу прошлых и будущих потенциальных ударов по незаконно построенному россиянами Крымскому мосту.

15 апреля российские пропагандисты сообщили, что Басманный суд Москвы зарегистрировал обжалование ареста – якобы от "защиты" Малюка.

В украинской спецслужбе заверили, что ни СБУ, ни лично Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов и эта информация полностью не соответствует действительности.

"А "защита", якобы подающая апелляции от имени главы СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ", – заявили в СБУ.

В спецслужбе призвали СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу "заочного ареста" Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" исключительно как проявление вражеских ИПСО.

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