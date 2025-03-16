Шість головних новин України та світу на 21:00 16 березня
- Зеленський призначив Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ. Військові повідомили, що кадрова зміна відбулася "з метою покращення якості управління військами". Впродовж останніх місяців він працював заступником начальника ГШ.
- У Трампа озвучили два плани для України: Спочатку припинити вогонь, потім домовлятися. У США є два плани з врегулювання російсько-української війни: спочатку припинення вогню, а після нього мають відбуватися переговори. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.
- Рубіо провів розмову з Лавровим. Торкнулися нещодавньої зустрічі у Саудівській Аравії. Держсекретар США Рубіо 15 березня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ країни-агресора Сергієм Лавровим. Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжувати відновлювати відносини між Москвою та Вашингтоном.
- "Трамп каже, що угода буде за тижні". Віткофф анонсував розмову президента з Путіним. Спецпосланець президента США Стів Віткофф анонсував розмову між Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. За його словами, це "надзвичайно складна ситуація", і все ж США "долають прірву" між двома сторонами війни.
- Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки Україні, які може надати Європа. Президент Франції Еммануель Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки, які Україна може отримати від європейських союзників. Йдеться про негайну допомогу, посилення української армії, розгортання миротворців та зміцнення європейської оборони.
- Підозрюваного у вбивстві Ганула взяли під варту без права на заставу. Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави. Судове засідання відбувалося у закритому режимі.
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